اليوم السابع
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سلطات الانقلاب فى ميانمار توسع حظر التجمعات ليشمل مناطق جديدة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 10:01 ص
سلطات الانقلاب فى ميانمار توسع حظر التجمعات ليشمل مناطق جديدة ميانمار
كتب سمير حسنى

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وسعت سلطات الانقلاب فى ميانمار حظر التجمعات ليشمل مناطق جديدة.، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وأظهرت لقطات مصورة على فيس بوك شرطة ميانمار تستخدم مدافع المياه لتفريق المتظاهرين في عاصمة البلاد نايبيداو لليوم الثاني اليوم الثلاثاء.

وشارك عشرات الآلاف من المحتجين في مظاهرات خرجت في أنحاء ميانمار، احتجاجا على إطاحة الجيش بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي قبل أسبوع.

وتزايدت الدعوات للانضمام إلى الاحتجاجات ودعم حملة عصيان مدني، كما أصبحت أكثر تنظيما منذ الانقلاب الذي أثار تنديدا دوليا واسعا.


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