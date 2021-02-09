رئيس مدينة سفاجا تعقد اجتماع لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية النصر

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، إجتماع مع مدير قسم المشروعات بالإدارة الهندسية لمتابعة المشروعات التي تم البدء فيها في إطار مبادرة حياة كريمة لقرية النصر بالكيلو 85، جنوب المدينة .

وأوضحت رئيس المدينة، في بيان لمجلس المدينة، أنه تم العمل على تنفيذ عدد من المشروعات بقرية النصر منها ربط القرية بالشبكة الكهربائية الموحدة، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث إنتهت أجهزة المحافظة من تحديد مسار الربط الكهربائي وتم الإنتهاء من معاينة مسار خط الكهرباء المخطط تنفيذه من محطة محولات الكيلو 81 إلى قرية النصر.

كما أكدت أن شركة الكهرباء ورّدت الكابلات والأسلاك ولوحات التوزيع، لافتة إلى أن مشروع الربط الكهربائي للقرية سيساهم في تحسين أوضاع القرية، والتخلص من المولدات التي تكثر أعطالها مما يجذب المزيد من العمران والاستقرار إلى سكان القرية.

وأضافت رئيس مدينة سفاجا، أنه تم البدء في إنشاء شبكة مياه جديدة ومحطة رفع مياه، وتم تسليم الأرض على الطبيعة لإنشاء شبكة صرف صحي ومحطة معالجة صرف صحي، وتم طرح عملية إحلال وتجديد الوحدة المحلية القروية لقرية النصر مشتملة على مكاتب وقاعة اجتماعات، فضلا عن طرح عملية تركيب 50 عمود إنارة .

وأشارت رئيس المدينة، إلي أن مبادرة حياة كريمة تسعي إلى تنفيذ عدد من مطالب المواطنين وعلى رأسها إنشاء خزان مياه بسعة 500 طن، وعدد من وحدات التوطين، وإنشاء دار مناسبات ومخبز بلدي ومشغل للفتيات وتدبيش سور المدرسة وإقامة ملعب خماسي وإنشاء إستراحة مجمعة للعاملين المغتربين بالقطاع الحكومي بالقرية، وإنشاء شبكة طرق داخلية بطول 8 كيلومترات، ومظلات على مداخل القرية، وإنشاء بوابة رئيسية للقرية.

يذكر أن قرية النصر تقع على بُعد 85 كيلومترا من ساحل البحر الأحمر، كما تبعد 92 كيلومترا جنوب مدينة سفاجا وتعرف بإسم قرية النصر بموجب قرار للفريق يوسف عفيفي، محافظ البحر الأحمر السابق، حمل رقم 14 لسنة 1982، بإنشاء قرية النصر عند الكيلو 85 على طريق (سفاجا - قنا) ليستقر سكانها في وحدات توطين أقامها لهم جهاز تعمير البحر الأحمر فضلا عن إقامة مدرسة ابتدائية ووحدة صحية.



رئيس مدينة سفاجا تتابع مبادرة حياة كريمة (2)



رئيس مدينة سفاجا تتابع مبادرة حياة كريمة (1)