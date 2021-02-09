دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر يحتفل بعيد شفيعه بدون حضور شعبى.. صور

كتب مايكل فارس

احتفل دير القديس العظيم الأنبا بولا أول السواح في البحر الأحمر، بتذكار نياحة - وفاة- القديس الأنبا بولا مؤسس وشفيع الدير، بحضور عدد من الأساقفة ورهبان الدير ودون حضور شعبي، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الأديرة لمواجهة فيروس كورونا.

ترأس الصلاة عدد من الأساقفة وهم، الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس العظيم الانبا بولا بالبحر الأحمر، وبمشاركة مجمع رهبان دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ومجمع رهبان دير القديس البار الأنبا بولا أول السواح، وخلال العشية قاموا بتطييب الجسد، وعمل الزفة.