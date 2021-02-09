دراسة: التلوث الناتج عن الوقود الأحفورى مسئول عن واحدة من كل 5 وفيات مبكرة

كشفت دراسة نشرت اليوم الثلاثاء أن التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري مسؤول عن واحدة من كل خمس وفيات مبكرة على مستوى العالم، مما يشير إلى أن التداعيات الصحية لحرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي قد تكون أعلى بكثير مما كان يعتقد من قبل.

وذكرت الدراسة المنشورة في دورية (البحوث البيئية) أن أكثر التقديرات تفصيلا للوفيات المبكرة بفعل تلوث الهواء الناتج عن الوقود الأحفوري.

وقدرت دراسة أخرى أجريت في 2017 أن عدد الوفيات السنوية بسبب الجسيمات المنتشرة في الهواء بالمناطق المفتوحة، التي تشمل الغبار والدخان الناتج عن المحروقات الزراعية وحرائق الغابات، يبلغ 4.2 مليون.

ووجد بحث سابق استند إلى صور الأقمار الصناعية والملاحظات الميدانية صعوبة في تمييز التلوث الناتج عن حرق الوقود الأحفوري والتلوث المرتبط بمصادر أخرى للجسيمات الضارة مثل حرائق الغابات أو الغبار.

ومع تنامي المخاوف بشأن دور حرق الوقود الأحفوري في تغير المناخ، قال الباحثون إنهم يأملون أن توفر الدراسة التي استندت إلى بيانات من 2018 قوة دافعة إضافية للحكومات من أجل تسريع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.