اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 فبراير 2021 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حصار العشرات فى نفق بعد انهيار جليدى بجبال الهيمالايا بالهند

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 02:47 م
حصار العشرات فى نفق بعد انهيار جليدى بجبال الهيمالايا بالهند انهيار جليدى - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يسابق رجال الإنقاذ الزمن للوصول لنحو 35 من عمال البناء الهنود المحاصرين في نفق بعد يومين من اجتياح المياه لسد كانوا يشاركون في بنائه، إثر انفصال جزء من كتلة جليدية وسقوطه في نهر بمنطقة جبال الهيمالايا.

وهؤلاء العمال ضمن 197 شخصا يقول المسؤولون إنهم مفقودون بعد الكارثة التي ارتفعت حصيلة قتلاها إلى 28 وتسببت في‭‭ ‬‬انهيار جسور وعزل قرى في المنطقة الجبلية.

ويعتقد أن تكدس الصخور والطمي وحطام البناء حدث عندما انهارت بحيرة جليدية تغذيها قمة ناندا ديفي، ثاني أعلى القمم الجبلية في الهند، ليصل السيل إلى مجرى نهر دوليجانجا يوم الأحد.

وقال مسؤولون إن معظم المفقودين من العمال المناوبين سواء في مشروع تابوفان فيشنوجاد للطاقة الكهرومائية حيث يقع النفق أو في سد ريشيجانجا الأصغر الذي اجتاحه المياه.

ورفع الجنود الصخور باستخدام الجرافات عند مدخل النفق الذي يمتد كيلومترين ونصف، وأظهر مقطع مصور نشرته شرطة الحدود في الجزء الهندي من جبال الهيمالايا رجال الإنقاذ وهم يفحصون منسوب المياه.

وقال أشوك كومار المدير العام للشرطة في ولاية أوتار كاند حيث حدث السيل إن رجال الإنقاذ يأملون في فتح النفق بحلول مساء اليوم.

ولم يعرف المسؤولون حتى الآن سبب الكارثة، لكن علماء يحققون في الأمر يعتقدون أن سقوطا كثيفا للثلوج أعقبه سطوع الشمس وارتفاع في درجات الحرارة قد يكون أدى لانهيار الكتلة الجليدية.

 


جبال الهيمالايا

سد ريشيجانجا

ولاية أوتار

قمة ناندا ديفي

الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة