تواصل جلسات الحوار المجتمعى مع المواطنين بشأن مبادرة "حياة كريمة" فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن المحافظة تواصل عقد لقاءات الحوار المجتمعى، ضمن المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى 192 قرية، بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، وهى مراكز "أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس" بتكلفة تصل تقريبا إلى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحى وتعليم ووحدات صحية.

وأوضح الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتى تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف معدلات الفقر، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الأساسية، المقدمة فى العديد من المجالات، والتى تشمل (التعليم والكهرباء والصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والشباب والرياضة، والطرق)، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية، ووحدات الإسعاف، ورفع كفاءة الطرق، وشبكات الرى من ترع، ومصارف، والتنمية الزراعية، والخدمات البيطرية.

وأضاف نائب المحافظ، أنه تم تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعى مع أهالى القرى المستهدفة للتطوير بمركز أبوقرقاص، ضمن مبادرة حياة كريمة بمجالس قري، (ابيوها، وأبوقرقاص البلد، وبنى عبيد، وبنى موسى، ونزلة اسمنت)، حيث تم الاستماع لاحتياجات، ومقترحات الأهالى الفعلية، لتحديد مدى الأولوية لتلك المشروعات، من خلال التنسيق المتكامل مع كافة الجهات، والشركاء فى العمل من الوحدة القروية، ومواطنى القرية، ويتم تدقيق تلك الاحتياجات على أرض الواقع، بما يسهم بشكل مباشر فى تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وكان محافظ المنيا ونائبه قد عقدا جلسة حوارية مع أهالى قرية اتليدم بمركز أبوقرقاص، ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التى تجريها المحافظة مع أهالى القرى المستهدفة للتطوير ضمن مبادرة حياة كريمة.