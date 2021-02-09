تموين بورسعيد لـ"اليوم السابع": تشديد الرقابة على المحلات المشاركة بالأوكازيون

بورسعيد محمد فرج

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" ، أنه أصدر تعليماته بتشديد الرقابة على المحال التجارية وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية ومحمد إبراهيم مدير الرقابة التجارية بتشكيل حملة برئاسة صابر عبد العال وإبراهيم المياح وداليا العطوى وهانى شاكر من كبار مفتيشى الرقابة التجارية وذلك للوقوف على مدى إلتزام التجار بتحديد نسب الخصم ومدته على المعروضات بصورة مقننه والتأكد من مدى جدية الخصم .

ولفت إلى أن أصحاب المحلات لهم الحرية فى اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع بشرط أن يكون التخفيض حقيقى وليس تخفيض وهمى بما يخالف القانون 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية مؤكدا أن الحملة أسفرت عن تحرير 10محاضر ل 10 محال تجارية مختلفة و بإنحاء متفرقة بالمحافظة .

ومن جانبه دعا وكيل وزارة التموين الأسر البورسعيدية لشراء الملابس والأحذية من خلال الاوكازيون للإستفادة من التخفيضات خلال الموسم المستوى.