تعرف على فعاليات التدريب العملى للعاملين فى المخلفات الصلبة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تشهد محافظة أسوان فعاليات التدريب العملى للعاملين بمجال إدارة المخلفات الصلبة والذى ينفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة أسوان ، وبمشاركة نخبة متميزة من المتخصصين بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل فعاليات التدريب العملى للعاملين فى المخلفات الصلبة بأسوان

أولا: التدريب العملى يأتى فى إطار بروتوكول التعاون الرباعى المشترك بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

ثانيا: التدريب العملى من أجل تنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بمختلف المحافظات.

ثالثا: دور التدريب العملى فى المساهمة فى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

رابعا : أهمية التدريب العملى فى الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة مما يساهم فى تحسين البيئة المحيطة وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

خامسا: حرص محافظة أسوان على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتذليل العقبات لإنجاح فعاليات هذا التدريب.

سادسا: حرص المحافظة على استثمار نتائج التدريب العملية فى رفع كفاءة وقدرات المتدربين واستغلالها لدعم الجهود المبذولة لتطوير وتنمية البيئة بمختلف مجالاتها.

سابعا: حرص المحافظة على رفع مستوى النظافة العامة والتخلص الآمن من القمامة بمختلف المراكز والمدن لاستعادة الوجه الحضارى لأسوان.

ثامنا: حرص جميع المتدربين فى الفعاليات التدريبية التركيز والاستفادة القصوى من الخبرات العلمية والمحتوى التدريبى المقدم.

تاسعا :يتضمن التدريب مجموعة من المحاضرات والجلسات الحوارية حول عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بأسس تصميم وإدارة وتشغيل المدافن الصحية .

عاشرا: يتضمن التدريب التوعية بمتطلبات الإدارة المتكاملة للمخلفات بدءاً من عمليات الجمع والنقل وحتى التخلص الآمن منها ،

حادى عشر: يتضمن التدريب الموضوعات المتخصصة والتى تساهم فى فتح أفاق جديدة أمام العاملين من أجل دفع العمل والإرتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بشكل متكامل .