اليوم السابع
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تحصين 49070 طائرا من الأمراض الوبائى فى محافظة كفر الشيخ

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 04:29 م
تحصين 49070 طائرا من الأمراض الوبائى فى محافظة كفر الشيخ جانب من الحملة
كفر الشيخ_ محمد سليمان

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شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 49070 طائرا ضد الأمراض الوبائية، فضلاً عن تطهير 3 أسواق، 7 رياشات، ومعاينة 4 مزارع، وسحب 50 عينة ما قبل البيع، بالإضافة إلى استخراج 4 تصاريح نقل طيور، بإجمالي 14000 طائر، فضلاً عن التقصي النشط بـ 7 منازل، وجمع 20 عينة، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً استمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفرالشيخ، أن مازالت حملات التقصى النشط للأمراض الوبائية مستمرة، بالإضافة إلى أعمال التحصين، والتسجيل، والترقيم، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية. ‏ ‏ 

وقال عبد اللاه، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.

 

 


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