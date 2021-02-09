اليوم السابع
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تحرير 25 محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية للد من انتشار كورونا بالمنيا

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 12:03 م
تحرير 25 محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية للد من انتشار كورونا بالمنيا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقد وجه العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بتكثيف الحملات الخاصة بمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

 

الحملة جاءت برئاسة الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المدينة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا بحى جنوب مدينة المنيا، وتم المرور على عدد من المحال والمخابز والمقاهى والأسواق بالحى للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرا مخالفة الإجراءات الاحترازية ، وتم التصالح الفورى من جانب المخالفين، وقد أكد على استمرار الحملات بنطاق مركز ومدينة المنيا .

 

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، قد شدد على الاستمرار فى الحملات منعا لانتشار فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية.


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