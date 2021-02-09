اليوم السابع
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تايوان تهنئ الصين بالعام القمرى الجديد وتدعو لاستئناف الحوار مع بكين

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 10:20 ص
تايوان تهنئ الصين بالعام القمرى الجديد وتدعو لاستئناف الحوار مع بكين رئيسة تايوان تساي إينج-وين
رويترز

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هنأت رئيسة تايوان تساي إينج-وين الصين بالعام القمري الجديد اليوم الثلاثاء لكنها قالت إنها لن ترضخ للضغوط الصينية وكررت الدعوة لاستئناف الحوار مع بكين.

وقالت تساي في تصريحات بعد اجتماع مع مسؤولين أمنيين كبار إن تايوان على اتصال وثيق "بالدول المعنية" بالوضع في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن الصين جارتها الكبرى.

وأشارت إلى أن تايوان تنشد "محادثات ذات مغزى" مع بكين على أساس المساواة والاحترام المتبادل طالما كانت بكين ترغب في الحد من المواجهة.

وتحتفل تايوان والصين هذا الأسبوع بالعام القمري الجديد وهي العطلة الأهم سنويا فيهما وتؤذن ببدء فصل الربيع.

 


العام القمري

الصين

تايوان

تساي إينج وين

بكين

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