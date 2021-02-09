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بريطانيا تسجل 1052 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 06:19 م
بريطانيا تسجل 1052 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت بريطانيا عن تسجيل 1052 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت بريطانيا، أن خرق الحجر الصحى جريمة قد تصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال جورج يوستيس وزير البيئة البريطاني، إن سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا هي الأكثر انتشارا في البلاد حاليا، منوها بنجاح لقاحات كورونا ضد سلالتي "كنت" وجنوب أفريقيا.، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

كان إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة قال الاثنين، إنه لا توجد أدلة على أن لقاح أسترازينيكا لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به، وإن جنوب أفريقيا أوقفت استخدامه مؤقتا فقط.

 


بريطانيا

كورونا

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فيروس كورونا

كوفيد 19

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