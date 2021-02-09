باكستان توافق على لقاح فيروس كورونا الروسى "سبوتنيكv "

كتبت أمل علام

وافقت باكستان على لقاح كورونا الروسى سبوتنيك v "Sputnik-V " للاستخدام في حالات الطوارئ، حيث أصبح اللقاح الروسى هو اللقاح الثالث لفيروس كورونا الذي وافقت عليه باكستان للاستخدام الطارئ بعد سينوفارم Sinopharm الصيني، واللقاح الذي طورته شركة استرازينيكا AstraZeneca، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت الوكالة، يتم إعطاء اللقاح الروسي في جرعتين، بفاصل 3 أسابيع، وله صلاحية 6 أشهر ويتم تخزينه في -18 درجة مئوية، كما أكمل لقاح مرشح رابع، طورته شركة كانزينوCanSino Biologics ، التجارب السريرية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.

وأضافت الوكالة، إن تجارب لقاح كانزينو CanSino أظهرت فعالية بنسبة 65.7% في منع الأعراض ومعدل نجاح 90.98% في إيقاف الحالات الشديدة من المرض في تحليل مؤقت للتجارب العالمية.

وأكدت الوكالة، إن فعاليته في المجموعة الفرعية الباكستانية في الوقاية من الحالات المصحوبة بأعراض كانت 74.8% وكانت 100% للوقاية من الأمراض الشديدة.

وقالت، نقلاً عن لجنة مستقلة لمراقبة البيانات، إن فعالية لقاح كانزينو تستند إلى تحليل 30 ألف مشارك و 101حالة مؤكدة من فيروس كورونا في باكستان، موضحة أنه يمكن لنظام الجرعة الواحدة من لقاح كانزينو CanSinoBio ومتطلبات التخزين العادية للثلاجة أن تجعله خيارًا مناسبًا للعديد من البلدان.

وقالت باكستان، إن بإمكانها الحصول على جرعات " عشرات الملايين" بموجب اتفاق مع الشركة الصينية.

وقد أطلقت باكستان بالفعل حملة تطعيم مع 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم Sinopharm تبرعت بها الصين حليفتها منذ فترة طويلة، وتتوقع تلقي المزيد من التبرعات بأكثر من مليون جرعة، يتلقى العاملون الصحيون في الخطوط الأمامية أول الجرعات كأولوية، كما تلقى الجيش الباكستاني تبرعا منفصلا بلقاح سينوفارم من الجيش الصيني، ولم يذكر الجيش عدد الجرعات التي يشملها التبرع لكنه قال إنه سيسلمها للحكومة لتقديمها للعاملين الصحيين.

يذكر أن باكستان حصلت أيضًا على 17 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا AstraZeneca في إطار مخطط عالمي لتقديم لقاحات لفيروس كورونا إلى الدول النامية.