وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - إنه تم تسجيل 1465 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 464 ألفا و941 حالة.



وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 59 مليون و307 آلاف و800 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 42 مليون و417 ألفا و617 جرعة على الأقل للمواطنين.

