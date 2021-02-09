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القيادة المركزية الأمريكية: تدريب مشترك مع القوات الجوية السعودية لمكافحة المسيرات

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 08:56 م
القيادة المركزية الأمريكية: تدريب مشترك مع القوات الجوية السعودية لمكافحة المسيرات قوات من الجيش الأمريكى
كتب أحمد عرفة

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أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن تدريبا مشتركا مع القوات الجوية السعودية لمكافحة المسيرات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق صرح الجنرال كينيث ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بأن وتيرة أعمال العنف فى أفغانستان لا تزال مرتفعة. وقال ماكينزي -في حديثه مع معهد الشرق الأوسط- وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- اليوم الثلاثاء: "إن طالبان تواصل اللجوء إلى العنف الشديد والقتل المستهدف في جميع أنحاء البلاد والهجمات المتكررة على القوات الأفغانية".

وأضاف أنه بينما تتجنب طالبان في الغالب الهجمات على الولايات المتحدة ووحدات التحالف لا يزال مستوى العنف مرتفع للغاية، وهذا إجراء ننظر فيه.


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