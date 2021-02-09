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الغيوم تكسو سماء الأقصر.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى.. صور وفيديو

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 06:36 م
الغيوم تكسو سماء الأقصر.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى.. صور وفيديو الغيوم تكسو سماء الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت حالة الطقس بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، انتشار غيوم كثيفة بسماء المحافظة، وسط تحسن في حالة الطقس مساء، وسط توقعات بزيادة شدة الرياح خلال الساعات المقبلة، حيث رفعت محافظة الأقصر، درجة الاستعداد القصوى، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقع حدوثها حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

من جانبه، أكد محسن الشامى، مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى إلهم، تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لأي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.

الغيوم تكسو سماء الأقصر (2)

وأشار الشامى لـ"اليوم السابع"، أنه تم المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للعائمات السياحية والمراكب الشراعية.

الغيوم تكسو سماء الأقصر (3)

وأضاف الشامى، أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات عن أي طوارئ، على أرقام هواتف (2372188، 2374903) على مدار الـ24 ساعة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ.

الغيوم تكسو سماء الأقصر (1)

وفى نفس السياق توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم الخميس، انخفاض 7 درجات بحرارة الجو، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة، كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.

 
الغيوم تكسو سماء الأقصر (4)
 

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