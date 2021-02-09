اليوم السابع
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الصين تعلن مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادتها وأمنها

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 10:02 ص
الصين تعلن مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادتها وأمنها بحر الصين الجنوبى - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن بكين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادتها وأمنها، وذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة إن حاملتي طائرات أمريكيتين أجريتا تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي.

أدلى المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين بهذا التصريح في إفادة صحفية يومية في بكين.

وكانت قد أجرت حاملتا طائرات أمريكيتان تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي بعد أيام من إبحار سفينة حربية أمريكية بالقرب من جزر تسيطر عليها الصين في المياه المتنازع عليها وأصبحت نقطة ساخنة أخرى في العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن.

 
 

وزارة الخارجية الصينية

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بحر الصين الجنوبي

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