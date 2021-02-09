الصحة العالمية: تحورات فيروس كورونا تبطئ من مكافحته عالميا

كتب أحمد عرفة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن تحورات فيروس كورونا تبطئ من مكافحته عالميا، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق استبعد فريق الصحة العالمية فى ووهان الصينية خلال مؤتمر صحفى تسرب فيروس كورونا من مختبر في الصين، مشيرا إلى أن الفرضية "الأكثر ترجيحا" أن كورونا انتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط.

وقال فريق منظمة الصحة العالمية بالصين، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد مؤشر على وجود فيروس كورونا في ووهان بالصين قبل ديسمبر 2019، ويعد هذا التصريح الأول من نوعه بعد الاتهامات التى طالت الصين حول إخفاء معلومات عن العالم حول تفشى الفيروس فى المدينة الصينية.

وقال فريق منظمة الصحة العالمية بالصين، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد مؤشر على وجود فيروس كورونا في ووهان بالصين قبل ديسمبر 2019، ويعد هذا التصريح الأول من نوعه، بعد الاتهامات التى طالت الصين حول إخفاء معلومات عن العالم حول تفشى الفيروس فى المدينة الصينية.