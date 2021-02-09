اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 فبراير 2021 11:54 م
خالد صلاح
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السودان يعلن الطوارئ فى ولاية شمال درافور

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 11:00 م
السودان يعلن الطوارئ فى ولاية شمال درافور عناصر من الجيش السودانى
الخرطوم /أ ش أ/

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أعلنت لجنة أمن ولاية شمال دارفور (غرب السودان)، فى اجتماع طارئ عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة والى الولاية محمد حسن عربي، حالة الطوارئ بجميع أنحاء الولاية.

وقررت اللجنة منع إغلاق الطرق القومية والداخلية ومنع التجمعات، وذلك على خلفية الأحداث الأمنية التى شهدتها مدينة الفاشر أمس ومحلية كبكابية اليوم.

وكانت ولاية شمال دارفور أعلنت أمس حظر التجول فى مدينة الفاشر (عاصمة الولاية)، على خلفية أحداث أمنية شهدتها المدينة، نتيجة مقتل مزارع.

كما قررت لجنة أمن الولاية إغلاق المدارس والأسواق ومنح العاملين بمختلف المرافق والمؤسسات الحكومية اجازة لمدة يومين، لتلافى أية انفلاتات أمنية.

وقال مدير شرطة ولاية شمال دارفور مقرر لجنة أمن الولاية اللواء شرطة يحى محمد النور، إن لجنة أمن الولاية قررت تشكيل غرفة أمنية مشتركة بمشاركة النيابة لمتابعة الموقف بالولاية وتنفيذ قرارت اللجنة بالتدخل الحاسم.

من جهة أخرى، قرر خالد مصطفى آدم والى شمال كردفان (جنوب العاصمة) إغلاق أسواق الأبيض (عاصمة الولاية)، وعدة محليات أخرى، لمدة يومين، اعتبارا من غد، وذلك على خلفية الأحداث التى شهدتها مدينة الأبيض ومدن أخرى خلال اليومين الماضيين، حيث اندلعت احتجاجات تخللتها أعمال عنف وتخريب.

 


السودان

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حالة الطوارئ في السودان

ولاية شمال درافور

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