اليوم السابع
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الخارجية الفرنسية تدين محاولة استهداف السعودية بهجمات جوية بطائرات دون طيار

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 04:53 م
الخارجية الفرنسية تدين محاولة استهداف السعودية بهجمات جوية بطائرات دون طيار لودريان
كتب أحمد عرفة

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أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، محاولة استهداف السعودية بهجمات جوية بطائرات دون طيار ونجدد التزامنا بأمن الأراضى السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استمرار الحوثيين استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق طائرة مسيّرة مفخخة حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها.

 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز مجدداً موقف المملكة الثابت في استنكار ورفض هذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة، كما أكد وقوف الاردن الدائم إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، لافتا الى أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

 

 


فرنسا

السعوديه

الحوثيين

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