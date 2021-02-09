التحفظ على 10 آلاف كمامة غير مطابقة للمواصفات بمصنع دون ترخيص

القليوبية - إبراهيم سالم

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، مصنعا دون ترخيص لانتاج الكمامات غير المطابقة للمواصفات، والتى يتم طرحها فى الأسواق بقصد الغش التجارى وتحقيق أرباحا غير مشروعة، وجرى التحفظ على المصنع وصاحبه و10 آلاف كمامة منتج نهائى وتحت التجهيز.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، بضبط مصنع لإنتاج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات وإغراق الأسواق بها فى القناطر وقليوب.

وبمداهمة المصنع تم ضبط 8 آلاف كمامة طبية بدون بيانات منتج نهائي، و 2600 كمامة أخرى تحت التجهيز، كما تم ضبط مستلزمات إنتاج عبارة عن 99 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة ودعامة وفلتر، وتم التحفظ على صاحب المصنع، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.