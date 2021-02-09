اليوم السابع
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التجارة العالمية: النظام التجارى العالمى يحتاج لمشاركة كاملة للولايات المتحدة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 05:40 م
التجارة العالمية: النظام التجارى العالمى يحتاج لمشاركة كاملة للولايات المتحدة مبنى منظمة التجارة العالمية
واشنطن (رويترز)

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قال آلان وولف نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن أداء النظام التجارى العالمى لوظائفه يحتاج إلى "مشاركة كاملة وفعالة" للولايات المتحدة، مضيفا أنه يجب معالجة مسألة الدعم الحكومى فى أى إصلاحات مستقبلية للمنظمة.

 

وأبلغ وولف مؤتمرا عبر الانترنت "بالرغم من أن النظام الآن لديه أكثر من لاعب أو لاعبين اثنين رئيسيين إلا أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام تجارى متعدد الأطراف يؤدى وظائفه بشكل كامل بدون المشاركة الكاملة والفعالة للولايات المتحدة... سواء الآن أو فى المستقبل المنظور."

 


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