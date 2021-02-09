البيت الأبيض: الرئيس بايدن لن يراقب محاكمة ترامب ولن يبدى رأيه بالحجج القانونية

كتب أحمد عرفة

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن لن يراقب محاكمة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب ولن يبدي رأيه بالحجج القانونية، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق بدأت، منذ قليل، أولى إجراءات محاكمة عزل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، حيث تشهد جلسة اليوم مناقشة مدى دستورية إجراءات مساءلة رئيس ترك منصبه، ثم يتم التصويت على ذلك لتدخل المحاكمة إلى المرحلة الثانية.

وجلسة اليوم تستمر أربع ساعات مقسمة بالتساوى بين مديرى المساءلة ومحامى الرئيس لمناقشة دستورية المحاكمة.