البرازيل تعيد فتح المدارس بعد ما يقرب من عام على الإغلاق

فاطمة شوقى

رغم كونها أحد بؤر وباء كورونا فى العالم، إلا أن البرازيل قررت إعادة فتح المدارس بعد ما يقرب من عام من الإغلاق، وهو الأمر الذى أنشأ فجوة تعليمية ضخمة بسبب التعليم عن بعد وأزمة وصول الإنترنت إلى العديد من الطلاب.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أنه وفقًا لليونسكو، كانت الدولة الواقعة فى أمريكا اللاتينية واحدة من الدول التي أبقت المراكز التعليمية مغلقة لأطول فترة، مما ترك 5.5 مليون طفل ومراهق دون الحصول على التعليم لمدة 43 أسبوعا، أي ضعف المتوسط ​​العالمي.

من بين الولايات العشرين التي تأمل في إعادة فتح مراكزها التعليمية بين فبراير ومارس، حان دور ساو باولو، أغنى منطقة فى البرازيل، ولكنها أيضًا واحدة من أكثر المناطق تضررًا من الفيروس.

أعلن ذلك حاكم المنطقة جواو دوريا على شبكات التواصل الاجتماعي أمس 8 فبراير، حيث بدأ "العام الدراسي" في ساو باولو، وقال "على الرغم من أن إعادة فتح المدارس لم يكن سهلاً على حكومة الولاية".

مع نسبة إشغال تصل إلى 35 ٪ كحد أقصى في الفصول الدراسية ، هناك العديد من المناطق التي قررت الرهان على نظام يضم التعليم وجهاً لوجه، والتعليم عن بعد من أجل ضمان التباعد الاجتماعي. على الرغم من أن التعليم عن بعد يمثل مشكلة كبيرة للمجتمع البرازيلي ، حيث أن ما يقرب من 40٪ من الطلاب في المدارس العامة الحضرية في البرازيل ليس لديهم جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي في المنزل.

علاوة على ذلك ، يُلاحظ هذا التفاوت في الوصول إلى التعليم أيضًا في حقيقة أن واحدًا من كل أربعة برازيليين لا يزال غير قادر على الوصول إلى الإنترنت ، وفقًا للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE).

بدون الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة للتدريس عن بعد أو الإنترنت ، سيكون حضور الدروس الافتراضية تحديًا للعديد من الطلاب البرازيليين.