وأشارت إلى أن عملية إلقاء القبض على الارهابيين تمت في مناطق متفرقة من المحافظة .
وكانت الاستخبارات العراقية أعلنت أمس الاثنين، القبض على 15 ارهابيا ينتمون لتنظيم داعش في عمليات أمنية منفصلة في محافظة نينوى.