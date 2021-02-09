اقدم بائع كتب فى طنطا.. سمير قضيت 30 عاما فى بيع العلم وخدمة الطلاب "فيديو"

العربية - محمد طارق

اقدم " اليوم السابع " فى بث مباشر جديد قصة سمير أقدم بائع كتب على أحد الأرصفة بشارع محب فى مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية ، والذى قضى 30 عام فى بيع الكتب ومستلزمات الطلاب والجامعات على الرصيف ، باحثا عن الرزق الحلال .

وقال "سمير" قضيت نصف حياتى فى العمل على هذا الرصيف ، حيث بدأت فى بيع المستلزمات الطلابية لطلاب جامعة طنطا ، ولشغفى الكبير وحبى للقراءة قررت بيع الكتب حتى استطيع أن أقدم شيئ إيجابى يستفيد به أكبر عدد من الطلاب .

وأضاف "سمير" أشتهرت بهذا المكان وكان يتعامل معى ويشترون منى جميع الطلاب بالجامعات المحيطة ، وكنت أجلس يوميا لأقرأ بالكتب بجانب أوقات عملى ، وذلك لأننى أعشق القراءة منذ صغر سني، فكان هذا هو عشقى الوحيد " .

وأشار سمير إلى أنه قرأ أكثر من 80% من الكتب التى يبيعها، ويستطيع مناقشة الكتب مع الطلاب الذين يتعاملون معه، موضحًا أن الجميع فى مدينة طنطا يعرفونه جيدًا ، كما أن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الأسبق ، كان من أشهر زبائنه، فكان المحافظ دائم التردد عليه لشراء الكتب والروايات الجديدة .