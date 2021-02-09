اعرف اختبارات كورونا المطلوبة وإجراءات العزل الصحى قبل السفر

كتب محمود جلال

عدلت معظم دول العالم إجراءات اختبارات كورونا للمسافرين على الرحلات الدولية، بينما فرضت حكومات أخرى حظرا على بعض المسافرين من دول بعينها بسبب فيروس كورونا.

فقد أعلنت الحكومة الهندية مد حظر السفر الدولى (التجارى) على الرحلات المجدولة حتى 28 فبراير الجارى، ومع ذلك سمح لبعض الرحلات الخاصة بالبقاء من وإلى الهند، مع تعديل الإرشادات التى يجب أن يتبعها المسافرون الدوليون للتأكد من أن الجميع فى مأمن من هجوم الفيروس القاتل، ومن بين هذه الإرشادات وثائق اختبار فيروس كورونا، وفقا لما نشر بموقع thehealthsite.



اختبارات كورونا فى المطارات

اختبارات كورونا فى المطارات

وعادة ما يجرى أخصائيو الصحة اختبارات معملية أكثر حساسية عن طريق مسحة أنف تستغرق يوما أو أكثر للحصول على نتائج، وتستغرق الاختبارات السريعة نحو 15 إلى 30 دقيقة، ويتم استخدامها بشكل متزايد لفحص الأشخاص فى مواقع الاختبار والمكاتب والمدارس ودور رعاية المسنين بالنسبة لبعض الاختبارات السريعة، ويمكن للمستخدمين اختبار أنفسهم فى المنزل.



اختبارات كورونا

إرشادات الهند بالمطار التى تحتاج إلى معرفتها

بالنسبة لجميع المسافرين القادمين إلى الهند من بلد آخر، من المهم بالنسبة لك أن تعرف أنه عندما تهبط رحلتك في مطار دلهي الدولي، فإن السلطات لا تسمح للمسافرين الدوليين بالدخول إلا بعد تقديمهم شهادة سلبية من يتم إجراء اختبار RT-PCR قبل 72 ساعة من المغادرة أو عند الوصول إلى المطار.

وسيتعين على جميع الركاب الذين يأتون بدون نتائج اختبار فيروس كورونا الخضوع لحجر صحى مؤسسى إلزامى لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة بالإضافة إلى 7 أيام أخرى من الحجر الصحى المنزلى.

وإذا كانت رحلتك تهبط فى مطار مومباى الدولى، وكنت مسافرًا من المملكة المتحدة أو الشرق الأوسط أو جنوب أفريقيا أو أوروبا، فسيتعين عليك الخضوع لحجر صحى مؤسسى إلزامى لمدة 14 يومًا ومع ذلك، وإذا كنت قادمًا من أى دولة أخرى، فأنت بحاجة إلى عزل نفسك فى المنزل لمدة أسبوعين قبل حجز التذاكر الخاصة بك، وتأكد من إجراء اختبار فيروس كورونا.

إجراءات جديدة للمسافرين إلى الولايات المتحدة وإنجلترا على سبيل المثال، تستقبل الولايات المتحدة النتائج من اختبار يكتشف المادة الجينية للفيروس، الذي يعتبر أكثر أنواع الاختبارات حساسية، أو اختبار سريع يبحث عن البروتينات الفيروسية التى تسمى المستضدات، يجب ألا تكون الاختبارات قد أجريت أكثر من ثلاثة أيام قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة.

وسوف تطلب السلطات الامريكية من أى مسافر أو قادم إليها إثباتا إلكترونيا أو مطبوعا للنتيجة السلبية من مختبر طبي، وهذا يعني أنه حتى إذا كنت تخطط لإجراء اختبار سريع، فمن المحتمل أنك تحتاج إلى زيارة معمل اختبار معتمد، يمكنه تقديم الوثائق لك.

وفى إنجلترا يجرى إعداد مماثل، حيث تقبل النتائج من كلا النوعين من الاختبارات، لكن السلطات الصحية هناك تفرض متطلبات إضافية، بما فى ذلك أن تفى الاختبارات بعتبات معينة من الدقة، ويُطلب من المسافرين التحقق للتأكد من أن الاختبار يفى بالمعايير.