استمرار حملات رفع المخلفات من الشوارع والميادين بالغردقة ..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تابع مجلس مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، استمرار حملات النظافة بالشوارع المختلفة اليوم الثلاثاء، لرفع المخلفات من جميع الشوارع حيث يجرى رفع المخلفات ورتش المبانى من شوارع المدينة.

وقام حى جنوب الغردقة برئاسة اللواء إيهاب رشاد مكاوى رئيس الحى بحملة نظافة بطريق الحجاز من مدخل عمارات ابو عشرة مع قيام قطاع النظافة بالحى بأعمال النظافة اليومية بالعمالة والمعدات اللازمة لرفع وتفريغ حاويات القمامة وتطهيرها ورفع أكوام القمامة وتطهيرها من نقاط تجميع القمامة.

من جانبه، قال اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، أن إدارة منظومة النظافة ورفع المخلفات بمعدات الوحدة المحلية وبالتعاون مع شركة النظافة المتعاقدة مع المدينة، نظمت حملة نظافة موسعة بعدد من مناطق بالمدينة تستهدف رفع مستوى الخدمة بالشوارع لتقديم خدمات مميزة للمواطنين، والحفاظ علي المظهر الجمالى للمدينة.