إيران تعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 11 مايو المقبل

كتبت شيماء بهجت

اعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن موعد تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة سيبدأ 11 مايو المقبل ولمدة 5 أيام، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

كما أعلنت وزارة الداخلية في بيان، أن موعد تسجيل أسماء المرشحين للدورة السادسة للانتخابات البلدية في المدن سيبدأ يوم 10 مارس القادم ولمدة 7 ايام.

وحدد البيان موعد تسجيل أسماء المرشحين لانتخابات المجالس القروية والعشائرية يوم 5 أبريل 2021 ولمدة 7 أيام.

وحدد بيان وزارة الداخلية كذلك موعد تسجيل اسماء المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الإسلامى يوم 3 أبريل ولمدة 7 أيام.

وتم تحديد موعد تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة يوم 2 أبريل ولمدة 7 أيام.

يذكر أن انتخابات الدورة الثالثة عشرة لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستجرى 18 يونيو المقبل.