اليوم السابع
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إيران تعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 11 مايو المقبل

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 11:32 ص
إيران تعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 11 مايو المقبل الرئيس الإيرانى حسن روحانى
كتبت شيماء بهجت

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اعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن موعد تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة سيبدأ 11 مايو المقبل ولمدة 5 أيام، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

كما أعلنت وزارة الداخلية في بيان، أن موعد تسجيل أسماء المرشحين للدورة السادسة للانتخابات البلدية في المدن سيبدأ يوم 10 مارس القادم ولمدة 7 ايام.

وحدد البيان موعد تسجيل أسماء المرشحين لانتخابات المجالس القروية والعشائرية يوم 5 أبريل 2021 ولمدة 7 أيام.

وحدد بيان وزارة الداخلية كذلك موعد تسجيل اسماء المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الإسلامى يوم 3 أبريل ولمدة 7 أيام.
وتم تحديد موعد تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة يوم 2 أبريل ولمدة 7 أيام.

يذكر أن انتخابات الدورة الثالثة عشرة لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستجرى 18 يونيو المقبل.


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