إصابة 4 بينهم طفلان فى اصطدام سيارة لنقل أطفال الحضانة بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أصيب أربعة أشخاص بينهم طفلان فى حادث تصادم سيارة، تستخدم فى نقل الأطفال من الحضانة، بعد إصطدامها بعامود إنارة، بعد ظهور كلب بشكل مفاجئ.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزى، بوصول كل من المدعو " حسين حسين محمد " 60 سنة سائق، ومقيم قرية الناصرية دائرة مركز سمنود الغربية، مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى، وأخرى بالجبهة، والمدعو " رضا البسطاويسى الصقر" 36 سنة مشرفة حضانة، الكائنة بقريه منيه سمنود دائرة مركز أجا ، ومقيم بذات القرية مصاب بجرح قطعى بالجبهة والطفلة "اسيل حماده عبد المحسن " 6 سنوات، المقيمة قرية سنبخت دائرة مركز أجا.

وبانتقال ضبابط المباحث وبالفحص وسؤال الثانى قرار بأنه حال سيرهما بالسيارة فان قيادة الأول على الطريق الفرعى ما بين قريتين منيه صندوق وسنبخت دائرة مركز أجا، لتوصيل أطفال بالحضانة المشار إليها لمحل إقامتهم، اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة أثناء مفادتة حيوان (كلب) واصطدموا بعمود إنارة على جانب الطريق، وحدوث إصابتهم.

ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وأن السيارة كانت تقل خمس أطفال آخرين من الحضانة لتوصيلهم لمنزلهم، حيث أصيب اثنين منهم، وتم نقلهم إلى مستشفى سمنود المركزى، وباقى الأطفال وعددهم 3 بدون إصابات، وتوجهه إلى منازلهم.

وبالانتقال إلى مكان الحادث والمعاينة، تبين وجود السيارة وحدوث إنحناء فى عمود الإنارة دون انقطاع التيار الكهربائى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 186 لسنة 2021 جنح مركز شرطة اجا، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.