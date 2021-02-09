أسوشيتد برس: مدراء مساءلة ترامب سيستخدمون لقطات فيديو لإثبات دوره فى 6 يناير

كتبت رباب فتحى

يخطط مدراء المساءلة في مجلس النواب لطرح قضية "مدمرة" تشبه المحاكمة الجنائية في محاكمة عزل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب الثانية، وفقًا لكبار المساعدين المطلعين على تفاصيل المساءلة.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن المديرين هم تسعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب اختارتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لمناقشة القضية.

ويقول المساعدون إن المديرين سيطرحون قصة موجزة تُظهر مسئولية ترامب "الفردية" عن أعمال الشغب المميتة، بدءًا من مزاعمه الكاذبة حول تزوير الانتخابات وتبلغ ذروتها بالهجوم على مبنى الكابيتول.

يوقولون إن المديرين سيستخدمون مقاطع الفيديو والقصص الشخصية للقول إن ترامب مذنب بالتحريض على أعمال الشغب ، بما في ذلك الأدلة التي لم تتم رؤيتها من قبل.

يعمل المساعدون في فريق مديري المساءلة دون الكشف عن هويتهم.

يخطط محامو ترامب للقول إن موكلهم لم يحرض على أعمال الشغب، على الرغم من أنه طلب من مؤيديه "القتال مثل الجحيم" قبل أن يحاصروا مبنى الكابيتول.

من ناحية أخرى، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خلال مؤتمر صحفى، قبل حوالي ساعة من بدء المحاكمة الثانية لعزل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، إن "مجلس الشيوخ يتحمل مسئولية جسيمة لمحاولة تحميل دونالد ترامب المسئولية عن أخطر التهم الموجهة ضد أي رئيس على الإطلاق".

وأضاف أنه "عندما يكون لديك مثل هذه التهمة الخطيرة ، فإن تجاهلها والتغاضى عنها لن يجلب الوحدة."