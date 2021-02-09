أبراج الكويت ومعالم العراق تتزين بالأحمر دعما للإمارات فى رحلتها للمريخ.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

تزينت أبراج دولة الكويت ومعالم العراق باللون الأحمر دعماً لأول مهمة فضائية عربية علمية تاريخية هادفة لاستكشاف المريخ، حيث من المقرر وصول مسبار الأمل الإماراتى اليوم إلى مدار كوكب المريخ.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية، عبر موقع تويتر، "فيديو" لاكتساء أبراج الكويت الشهيرة باللون الأحمر، وتزيين معالم دولة العراق مثل المتحف العراقي وبرج بغداد مول باللون الأحمر دعماً لدولة الإمارات في رحلتها التاريخية لاستكشاف المريخ.

يأتي ذلك في ظل متابعة العالم بترقب وشغف، مهمة مسبار الأمل إلى المريخ، كما تمثل المهمة التاريخية التي يقوم بها العرب لأول مرة، أهمية بالغة شغلت الأوساط العلمية، وبخاصة العاملين في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

ومن ضمن الأهداف المعلنة لمهمة "مسبار الأمل" تقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ، لتحقيق فهم أعمق حول التغيرات المناخية على سطح كوكب المريخ، ورسم خارطة توضح طبيعة طقسه الحالي عبر دراسة الطبقة السفلى من غلافه الجوي.





وتعد أخطر مرحلة في رحلة مسبار الأمل الإماراتى الذى انطق من قاعدة تاناغاشيما الفضائية في اليابان في 20 يوليو 2020، قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر، هي لحظة دخوله لمدار المريخ، حيث يخفض المسبار من سرعته البالغة 121 ألف كيلومتر في الساعة إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة خلال 27 دقيقة فقط.

والتحدى الأكبر في هذه الـ 27 دقيقة هو انعدام تحكم مركز الخوانيج بالمسبار خلال هذه الفترة الحرجة والتي تسمى "النصف ساعة العمياء"، حيث أن المسبار يعالج كافة مهامه وتحدياته في هذه الفترة بنفسه، وفي حال وجود أي أعطال فنية في محركات الدفع العكسية، سيتسبب ذلك في أن يتوه المسبار في الفضاء العميق ولا يمكن استرجاعه.