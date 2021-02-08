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ولي العهد السعودى يعلن عن تطوير البيئة التشريعية فى المملكة

الإثنين، 08 فبراير 2021 08:12 م
ولي العهد السعودى يعلن عن تطوير البيئة التشريعية فى المملكة الامير محمد بن سلمان
كتب أحمد عرفة

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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تطوير البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال الأمير محمد بن سلمان: أنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات ستصدر تباعا.

وتابع ولي العهد السعودي: الأنظمة التي ستصدر هذا العام ستحفظ الحقوق وترسخ العدالة والشفافية.

وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن الأنظمة التي ستصدر هي موجة جديدة من إصلاحات البيئة التشريعية، موضحا أن الأنظمة ستحال لمجلس الوزراء والشورى وفق الأصول التشريعية.

 

 

 


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