اليوم السابع
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وكيل صحة المنوفية يؤكد توافر الأكسجين والأدوية بمستشفى زاوية الناعورة

الإثنين، 08 فبراير 2021 12:48 م
وكيل صحة المنوفية يؤكد توافر الأكسجين والأدوية بمستشفى زاوية الناعورة الدكتور فيصل محمود وكيل صحة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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أجرى الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة ميدانية على مستشفى زاوية الناعورة بالإدارة الطبية بالشهداء لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالأقسام المختلفة بالمستشفي، في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة المنوفية.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التأكد من توافر المخزون الكافي من كميات الأكسجين، وعمل اللجان والإجراءات والسياسات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 ".

كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكد من تواجد القوى البشرية، والفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد لهم، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، ومن تطبيق بروتوكول العلاج لمرضي كوفيد19 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

 

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جولة مرورية

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

مستشفى زاوية الناعورة

الإدارة الطبية بالشهداء

محافظ المنوفية

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