وزير خارجية موريتانيا: تطورات دولية سيكون لها أثر على قضايانا العربية

كتب أحمد عرفة

قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير خارجية موريتانيا، إن تطورات إقليمية ودولية سيكون لها أثر على قضايانا العربية، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده وصل إلى "مستوى مقلق"، وذلك بعد تسجيل عدد قياسي من الوفيات والإصابات اليومية.

واستعرض الوزير - خلال اجتماع عقده مع أعضاء السلك الدبلوماسي في البلاد - تفاصيل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للتصدي للموجة الثانية من الجائحة.. وناقش "الدعم الذي يمكن أن يقدمه الشركاء الدوليون" لمواجهة الوضع.