وزير الزراعة يوجه اللوم لمسئولى الفيوم لإهدار مساحات في مشروع الزيتون

الفيوم - رباب الجالي

وجه الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اللوم إلى مسئولى مديرية الزراعة بمحافطة الفيوم، لعدم استغلال المساحات المحيطة بمشروع معصرة الزيتون في منطقة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم، وقال إن هذا إهدارا للمساحات، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالاستغلال الاقتصادى الأمثل لكافة الأصول والمساحات.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفقد منذ قليل، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معصرة الزيتون التابعة للوزارة بمنطقة كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم.

وكلف الوزير، مسئولى مديرية الزراعة في الفيوم، بضرورة الاهتمام بمزرعة الزيتون المقامة على مساحة 325 فدانا بمنطقة كوم أوشيم، واستغلالها الاستغلال الأمثل، لكى تحقق العائد الاقتصادى المستهدف.

يأتى ذلك، فى إطار جولة الوزير بمحافظة الفيوم، التى تشمل زيارة مزرعة البيض الخالى من المسببات المرضية بكوم أوشيم، وأماكن أخرى تابعة للوزارة.