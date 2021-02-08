وزير التموين يكشف تفاصيل تطوير مطحن بوهلر وتأهيل صومعة نفرتيتى بالمنيا.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين خلال زيارته لمحافظة المنيا، إننى سعدت بلقاء أعضاء مجلس الشويخ وهو إضافة لدعم التنمية والمشاركة المجتمعية فى بلدنا.

وأضاف وزير التمرين، أن الرئيس السيسى هدفه ورؤيته أن تكون مصر فى مكانة أكبر وفى مكانة يستحقها المصريون وهو تحدى كبير وأمل عظيم ولكن طالما أن هناك رؤية وإرادة سياسية والتعاون والنجاح سيكون الناتج الحقيقى.

وتابع وزير التموين، أننا الآن فى أحد مواقع شركة مطاحن مصر الوسطى وهو كان قدرته 200 طن يومى وتم تطويره وأصبحت القدرة 350 طن يومى وكلها استثمارات بجهود من داخل الشركة القابضة ثم افتتحنا صومعة 25 ألف طن وهى عبارة عن 5 خلايا كل خلية 5 آلاف طن وهذا نتيجة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية الصيانة الدورية للصوامع وكان هناك لجنة والكلية الفنية وبمشاركة الرقابة الإدارية ووجدنا أن هناك 36 صومعة تم وضع برنامج تأهيلى بحضور رئيس الوزراء وتحت إشراف هندسى كامل والحمد لله كافة الأعمال تم إنجازها مع الحفاظ على جودة المنتجات.