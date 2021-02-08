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وزير التموين يصل المنيا لافتتاح مراكز خدمة جديدة.. صور

الإثنين، 08 فبراير 2021 11:48 ص
وزير التموين يصل المنيا لافتتاح مراكز خدمة جديدة.. صور الدكتور على المصيلحى وزير التموين
المنيا -حسن عبد الغفار

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وصل منذ قليل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لمحافظة المنيا اليوم الأثنين، حيث سيقوم بتفقد بعض الشركات وافتتاح مراكز خدمة جديدة، وسيكون فى استقباله اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن المنتظر أن تشمل زيارة وزير التموين تفقد الشركة المصرية لتجارة السلع بمنطقة الأخصاص بمدينة المنيا وكذلك شركة مطاحن مصر الوسطى بدماريس ثم يقوم بأفتتاح مركز خدمة بقرية قلوصنا بسمالوط ومركز خدمة بمركز مطاى وآخر بمركز بنى مزار شمال المحافظة.

وزير التموين بالمنيا (1)
وزير التموين بالمنيا 

 

وزير التموين بالمنيا (2)
وزير التموين 
 
 
وزير التموين بالمنيا (3)
وزير التموين بالمنيا

 


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