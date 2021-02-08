اليوم السابع
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هيئة السايبر فى إسرائيل تعلن تعرض عدد من الشركات لهجوم سيبرانى واسع

الإثنين، 08 فبراير 2021 04:56 م
هيئة السايبر فى إسرائيل تعلن تعرض عدد من الشركات لهجوم سيبرانى واسع نتنياهو
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هيئة السايبر فى إسرائيل تعلن عن تعرض عدد من الشركات لهجوم سيبراني واسع.

وفى وقت سابق طالب مقررون خاصون لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إسرائيل بضمان المساءلة عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإسانية أو المهينة المحظورة عالميا بموجب القانون الدولى.

وأوضح المقررون، فى بيان لهم اليوم الاثنين، بجنيف، أن هذة المطالبة تأتى بعد أن أنهى النائب العام الاسرائيلى الشهر الماضى التحقيقات فيما يعرف بتقنيات الاستجواب المعززة التى تستخدمها وكالة الأمن الاسرائيلية ضد الفلسطينى سامر العربيد الذى اعتقل عام 2019 للاشتباه فى تورطه فى انفجار قنبلة.

 

 

 


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