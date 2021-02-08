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نتائج أوليه.. فوز علاء حسن بمقعد نقيب المحامين بالمنيا

الإثنين، 08 فبراير 2021 12:16 ص
نتائج أوليه.. فوز علاء حسن بمقعد نقيب المحامين بالمنيا انتخابات المحامين
المنيا-حسن عبد الغفار

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أسفرت نتائج انتخابات نقابة المحامين الاولية في المنيا، التي جرت الأحد، عن فوز علاء حسن المحامى بمقعد نقيب المحافظة، بعد حصوله علي أعلي الأصوات.

وقال مسؤول بغرفة عمليات متابعة انتخابات نقابات المحامين الفرعية بالمنيا، إن نتائج الفرز أسفرت عن فوز علاء حسن  المحامى بمنصب نقيب المحامين بأصوات بلغت 1111 صوتا فيما حصل أقرب منافسيه مجدى رسلان على 1000 صوتا، بينما حصل نقيب المحامين الحالى عن المحافظة عز راشد على 737 صوتا، وباقى المرشحين الـ6 حصلوا على أصوات ما بين 300 إلى 400 صوتا فقط.

وأضاف أن عمليات الفرز، مستمرة على مقاعد الأعضاء ومقعد الشباب التى تنافس عليها 50 مرشحا منهم  8 مرشحين على مقعد  الشباب، و42 مرشحا على مقاعد الأعضاء بمحاكم المنيا الجزئية، حيث فاز فيها حتى الآن شعبان الشارونى عن مقعد محكمة مغاغة، ورضا الطحاوى عن مقعد محكمة سمالوط.

وجرت الانتخابات صباح الأحد، وسط إقبال كبير من المحامين أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت.


نقابة المحامين

انتخابات نقابة المحامين

نتائج انتخابات نقابة المحامين

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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