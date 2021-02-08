نائب وزير التعليم: الإسماعيلية حققت 100% في تدريبات المدرسين

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن ماشهدته المرحلة الماضية من أداء إدارة التدريب بالإسماعيلية، وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 100% من المستهدف من تدريبات التنمية المهنية، يدعو إلى الإشادة بالجهد الكبير الذي بذلته قيادات التعليم، وعلى رأسها طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، ويؤكد على أهمية استمرار النجاح خلال المرحلة القادمة.

وأضاف: تفعيلا لخطة وزارة التربية والتعليم في تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، والتي بدأت المرحلة الاولي بها وكان المستهدفين من التدريب لمعلمي المواد الدراسية عدد ١٨٥٠ معلم للصفوف من الرابع الابتدائي للصف الثالث الاعدادي بنسبة ٤٠٪ من العدد الكلي لمعلمي تلك الصفوف وكان الانجاز لتنفيذ الخطة من خلال التشبيك بين التوجيهات الفنية للمواد الدراسية وادارة التدريب بالمديرية واقسام التدريب بالادارات دعما لوحدات التدريب المدرسية ليتم تنفيذ البتدريب كمرحلة اولي لعدد ٢٥٨٧ بواقع ١٢٠٪ وذلك حتي 12/31/2020

لتنطلق المرحلة الثانية من 2/7/2021 لاستمرار واستدامة خطة التنمية المهنية للمعلمين وتفعيل امثل لمجتمع التعلم من خلال َحدة التدريب المدرسية عن طريق التوجيهات الفنية التمكين المعرفي للمعلمين من خلال استخدام بنك المعرفة ومنصات التعلم والتحول الرقمي المعرفي

تفعيل ودعم وحدات التدريب وتخصيص حصة لاجتماع المادة اسبوعيا لخلق استدامة لمجتمع التعليم.

وخلال اللقاء تم تقديم درع التنمية المهنية الي الدكتور رضا حجازي نائب الوزير و قيادات التنمية المهنية للمعلمين بالسادس من أكتوبر إلى جانب تقديم درعا طه عجلان وكيل الوزارة وأحمد أبو الدهب وكيل المديرية ومدير التعليم العام ومدير الشؤون المالية والإدارية ومدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين وكذلك تم تكريم 8 موجههي عموم إضافة إلى مدير التطوير التكنولوجي و 8 مدراء إدارات تعليمية و 8 أقسام تدريب بالإدارات وفريق عمل إدارة التدريب بالمديرية.