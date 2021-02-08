محافظ الإسماعيلية يستقبل نائب وزير التعليم لبحث تفعيل وحدات التدريب بالمدارس

الإسماعيلية - السيد فلاح - صبرى غانم

أستقبل اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية الدكتور رضا السيد حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، وذلك لبحث سبل التعاون وتفعيل وحدات التدريب بالمدارس وإحياء الدور التنموى لأعضاء التوجيه الفنى للمواد الدراسية فى التنمية المهنية للمعلمين كلا منه فى تخصصه وذلك بحضور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية

واستعرض نائب وزير التربية والتعليم خطة الوزارة بشأن دعم الإصلاح المتمركز حول المدارس الذى يتضمن تطوير المسرح الرومانى و مسرح مدرسة التكنولوجيا.

ووجه محافظ الإسماعيلية بدخول مسرح مدرسة السادات ضمن خطة التطوير مشيدا بالدور الذى تبذله وزارة التربية والتعليم للنهوض بمستوى المعلم وتطوير مهاراته حرصًا على زيادة تنمية مهارات الطلاب والنهوض بمستوى التعليم الفنى وتخريج جيل جديد بمهارات فنية وحرفية تساعد فى النهوض بالمجتمع.

وعلى هامش الزيارة ناقش الدكتور رضا السيد حجازي، المقترحات التى يمكن تنفيذها لضمان الوصول للأهداف المنشوده من التدريب خلال جلسة تم أنعقادها بمسرح مدرسة التكنولوجيا، كما أهدى درعا لمدير المديرية ووكيلاها ومديرة إدارة التدريب، وإهداء شهادات تقدير لموجهى عموم المواد التدريبية وأعضاء إدارة التدريب بالمديرية والإدارات لما بذلوه من جهد فى تدريب المعلمين للنهوض بمستوى التعليم الفني، كما أهدت المديرية درعا لنائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.