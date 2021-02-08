نائب محافظ قنا في مقدمة مشيعي جثمان الشهيد أسامة حمدى ابن قرية الرحمانية..صور

قنا صابر سعيد

شيع حازم عمر نائب محافظ قنا، نيابة عن المحافظ اللواء أشرف الداودي، جثمان الشهيد أسامة حمدي ابن قرية الرحمانية بمدينة نجع حمادي، والذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في الدفاع عن أرض الوطن، بحضور عدد من القيادات الأمنية من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وقدم نائب المحافظ واجب العزاء وأعرب عن خالص تعازيه لوالد الشهيد وأسرته داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ووجه حازم عمر تحية إعزاز وتقدير لكل أبناء الوطن الأبرار من شهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين يضحون بأغلى ما يملكون من أجل أن تنعم مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان.



جنازة الشهيد أسامة حمدى



جنازة الشهيد أسامة حمدى



جنازة الشهيد أسامة حمدى