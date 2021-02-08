مياه بني سويف تعلن توقف محطة مياه أشمنت 24 ساعة لحدوث عطل مفاجىء

بنى سويف _ هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع مياه الشرب عن القرى الآتية: (اشمنت، نجع العرب ، دلاص، الرياض، بهبشين، بني زايد، جميع عزب غرب الميمون).

وأكدت الشركة، اليوم الإثنين، ضعف المياه بالمناطق الآتية:( مدينة ناصر ، الشناوية، مدينة الوسطى، الميمون ، كوم ادريجا ) اليوم الاثنين من من الساعة 12 ظهرا يوم الاثنين ، وحتى الساعة 12 من ظهر غدا الثلاثاء نظرا لتوقف محطة مياه اشمنت، لإصلاح عطل مفاجىء بخط الطرد الرئيسي للمحطة .

وتهيب الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير إحتياجاتهم من المياه تلك الفترة، وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة، حال طلبها برجاء الإتصال بالخط الساخن 125 .

وتعتذر الشركة عن هذا الإنقطاع الخارج عن إرادتها وستبذل قصاري جهدها لسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه .