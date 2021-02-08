اليوم السابع
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مياه بني سويف تعلن توقف محطة مياه أشمنت 24 ساعة لحدوث عطل مفاجىء

الإثنين، 08 فبراير 2021 08:20 ص
مياه بني سويف تعلن توقف محطة مياه أشمنت 24 ساعة لحدوث عطل مفاجىء صورة أرشيفية
بنى سويف _ هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع مياه الشرب عن القرى الآتية: (اشمنت، نجع العرب ، دلاص، الرياض، بهبشين، بني زايد، جميع عزب غرب الميمون).

وأكدت الشركة، اليوم الإثنين، ضعف المياه بالمناطق الآتية:( مدينة ناصر ، الشناوية، مدينة الوسطى، الميمون ، كوم ادريجا ) اليوم الاثنين من من الساعة 12 ظهرا  يوم الاثنين ، وحتى الساعة 12 من ظهر  غدا الثلاثاء  نظرا لتوقف محطة مياه اشمنت، لإصلاح عطل مفاجىء بخط الطرد الرئيسي للمحطة .

وتهيب الشركة  المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير إحتياجاتهم من المياه تلك الفترة، وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة، حال طلبها برجاء الإتصال بالخط الساخن 125 .

وتعتذر الشركة عن هذا الإنقطاع الخارج عن إرادتها وستبذل قصاري جهدها لسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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