مخبز آلى بجامعة بورسعيد لتوفير الخبز لطلاب المدينة الجامعية ببور فؤاد.. صور

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب لـ"اليوم السابع"، أنه لأول مرة يتم إقامة مخبز آلى بالجامعة لتوفير الخبز للطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية ببورفؤاد والاكتفاء الذاتى وتخفيض المصروفات للطلاب .

وأشار "سالم" إلى أن المخبز الآلى ينتج يوميا 10 آلاف رغيف من الخبز الطازج حتى يتمكن كل طالب وطالبة الحصول على احتياجاتهم بواقع 5 أرغفة يومياً حفاظاً على سلامتهم وضمان الجودة بما يتلاءم مع الخدمات التى تقدمها المدينة الجامعية لأبنائها الطلاب .

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم أن ماكينة الخبز تقدر تكلفتها بما يقرب 70 ألف جنيه مضيفا أنه يتم حاليا تدريب العمالة بالمدينة الجامعية حتى يتمكنوا من العمل على ماكينات الخبز الآلى ليصل متوسط معدل الإنتاج من 4000 إلى 5000 رغيف خلال 4 ساعات لتفى احتياجات 2000 طالب وطالبه مقيمين بالمدينة الجامعية بجامعة بورسعيد خلال العام الجامعى 2020/ 2021.



د.جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يتابع المخبز الآلى بالمدينة الجامعية ببورسعيد