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محامو ترامب يحثون مجلس الشيوخ على رفض الاتهامات الموجهة للرئيس السابق

الإثنين، 08 فبراير 2021 05:47 م
محامو ترامب يحثون مجلس الشيوخ على رفض الاتهامات الموجهة للرئيس السابق ترامب
كتب أحمد عرفة

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حث محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجلس الشيوخ، على رفض الاتهامات الموجهة لترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. ووصف محامو دونالد ترامب إجراءات محاكمته بالسياسية وغير الدستورية.

وتنطلق محاكمة العزل الثانية للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء، وسط غموض بشأن الكيفية التى ستجرى بها المحاكمة، وأن كان الواضح أن أمدها لن يتجاوز أسبوعا، حيث يسعى الديمقراطيون للانتهاء منها سريعا للتركيز على خطط الرئيس جو بايدن التشريعية، وفى ظل ضحالة فرص إدانة ترامب.

 

وقالت مجلة بولتيكو، إن الديمقراطيين يغيرون نهجهم بشكل كبير فى محاكمة العزل الثانية مقارنة بما فعلوا فى المحاكمة الأولى، مشيرة إلى أنهم لا يضغطون بقوة من أجل استدعاء شهود فى المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء.

 


ترامب

مجلس الشيوخ

الاتهامات

محامو ترامب

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