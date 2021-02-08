محافظ مطروح يتابع حملة مكافحة سوسة النخيل بواحة سيوة.. صور

مطروح حسن مشالى

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تنفيذ حملة مكافحة سوسة النخيل، بواحة سيوة، والتي بدأت من 31 يناير الماضي وتستمر لمدة 15 يوم، وتستهدف 32 ألف نخلة مثمرة، بدعم نحو 84 ألف جنيه، من صندوق المحافظة، لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، والحد من انتشار سوسة النخيل، مع الحفاظ على ثروة النخيل وجودة المنتج من البلح السيوى الذي تشتهر به الواحة فى الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد محافظ مطروح، استمرار تقديم الدعم لتنمية الثروة الزراعية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية، للحفاظ على المنتجات المميزة للمحافظة، خاصة التمور، نظرا لتميزها بالجودة وتعدد أصنافها وما تحظى به من شهرة واسعة فى الاسواق المحلية والدولية مع حرص محافظة مطروح، الدائم على دعم ثروة النخيل بواحة سيوة ودعم المزارعين، باعتبار زراعات النخيل أهم مصدر اقتصادي لأهالي واحة سيوة.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح أن الحملة تستهدف رش مبيدات وقائية، لنحو 32 ألف نخلة بمساحة مستهدفة 1000 فدان يستفيد منها حوالي 250 مزارع بالواحة، وتتضمن الحملة، جهود الرش و مبيدات مكافحة الإصابات و المعالجة، بالإضافة إلى تنظيم مديرية الزراعة بمطروح، لبرامج توعية إرشادية لمزارعي النخيل، ومساعدتهم فى عمليات المكافحة، وزيادة الوعي بخطورة آفة سوس النخيل، وطرق المقاومة والقضاء عليها للحفاظ على ثروة النخيل بسيوة.