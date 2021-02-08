محافظ بورسعيد ينعى شهيد الواجب الوطنى المجند محمود رضا

بورسعيد فريق المحافظات

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالنيابة عن أهالى محافظة بورسعيد والأجهزة التنفيذية الشهيد البطل المجند محمود رضا أحمد مندور الذى استشهد أثناء أداء واجبة الوطنى داعيا الله أن يتغمد بواسع رحمته وأن يسكنه وجميع شهداء مصر فسيح جناته.

كما قدم المحافظ خالص العزاء والمواساة إلى القوات المسلحة وأسرة الشهيد البطل واكد المحافظ بأن القوات المسلحة والشرطة مازالوا يقدمون أرواحهم ودمائهم الذكية فداء للوطن.

وسوف تشيع جنازة البطل الشهيد من مسجد لطفى شبارة عقب صلاة المغرب اليوم.