اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة الشهيد البطل محمود رضا.. صور

الإثنين، 08 فبراير 2021 07:03 م
محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة الشهيد البطل محمود رضا.. صور
بورسعيد - السيد فلاح

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تقدم اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، المشيعين لجنازة البطل المجند محمود رضا أحمد مندور، الذى استشهد أثناء أداء الواجب الوطنى، وذلك من مسجد لطفى شبارة بشارع 23 يوليو فى نطاق حى الشرق.

وشارك فى الجنازة المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وعدد من رجال الجيش الثانى الميدانى، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وأهالى المدينة

وقام محافظ بورسعيد بتقديم واجب العزاء فى ابن بورسعيد البطل حيث اكد المحافظ بان البطل العظيم الذى قدم روحة فداء للوطن سوف يتذكرة جميع ابناء بورسعيد ومصر بكل الخير وان الشعب المصرى سيقف بكل قوة مع رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين  مازالوا يقدمون أرواحهم ودماءهم الذكية فداء للوطن. من اجل اقتلاع جذور الإرهاب الأسود الذى لا دين له ولا وطن له وان شهدائنا سيظلون مبعث فخر واعتزاز لنا.

 

محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة الشهيد البطل محمود رضا (1) 
محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة الشهيد البطل محمود رضا (2) 
محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة الشهيد البطل محمود رضا (3) 
محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة الشهيد البطل محمود رضا (4) 
محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة الشهيد البطل محمود رضا (5) 
محافظ بورسعيد يتقدم المشيعين لجنازة الشهيد البطل محمود رضا (7) 

جنازه الشهيد

جنازة شهيد

اللواء عادل الغضبان

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اليوم الأثنين

جنازة الشهيد محمود رضا

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