اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: تطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع بمنطقة السيدة نفيسة.. صور

الإثنين، 08 فبراير 2021 09:59 ص
محافظ بورسعيد: تطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع بمنطقة السيدة نفيسة.. صور استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شوارع بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع عبد الرحمن شكرى بداية من مسجد أم القرى وحى معسكر قوات الأمن بحى الضواحى، بالإضافة إلى استمرار العمل فى تطوير ورصف شوارع منطقة السيدة نفيسة، تحت اشراف مديرية القوى العاملة ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن طرق حى الضواحى شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على درجة عالية تماشيًا مع الأعمال التنموية بكافة أحياء المحافظة، مؤكدًا أن حى الضواحى يعد من أكثر الأحياء كثافة سكانية و تطلب المزيد من أعمال التطوير للتيسير على المواطنين.

كان قد تابع اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحي ببورسعيد، رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بامتداد شارع عبد الرحمن شكرى بالضواحى، لاستكمال أعمال الرصف الجارية.

وقامت إدارة الإشغالات بالحى برفع وإزالة كافة إشغالات الباعة الجائلين من على امتداد جانبى الشارع والجزيرة الوسطي له، وأمام المحال العامة والتنبيه على أصحابها بإزالتها وذلك لاستكمال أعمال التطوير والرصف الجارية به حالياً.

وشدد اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحي، على استمرار متابعه تنفيذ هذه الحملات وإزالة كافة الإشغالات والتعديات بمختلف مناطق وقطاعات الحى المختلفة.

كما تابع رئيس حى الضواحي، أعمال تنظيف المناور وتطهير غرف التفتيش داخل عمارتي 134 و135 بمنطقة فاطمه الزهراء بالضواحى حيث قام عمال إدارتى المرافق والصرف الصحي تحت إشراف مجدى عزت سكرتير الحى برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات من داخل مناور العمارتين، كما قام عمال الاداره بتطهير عدد من غرف التفتيش داخل المناور التابعة لها ياتى ذلك في إطار جهود الحى المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافة والصرف الصحي بمختلف مناطق وقطاعات الحى.

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